https://static.news.ru/photo/0bb95e3e-686d-11ea-a31c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anacondaz/facebook.com

Участники российской группы Anacondaz стали героями нового выпуска шоу «вДудь» журналиста Юрия Дудя. Ролик опубликован на YouTube.

Музыканты рассказали Дудю, почему выбрали для своего недавнего альбома обложку в виде коллажа с памятником «Родина-мать», вокруг которой позже разразился скандал.

Также они обсудили, что делал на концерте Anacondaz заместитель министра финансов, сколько зарабатывают члены группы и что общего у Anacondaz и Игги Попа.

Кроме того, артисты объяснили, чем, на их взгляд, отличаются православные и католические храмы.

В начале марта вышел выпуск шоу «вДудь», героем которого стал российский актёр и блогер Антон Лапенко. Он рассказал, как ему удалось приобрести известность, и поделился деталями создания некоторых скетчей, писал NEWS.ru.