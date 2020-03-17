Участники российской группы Anacondaz стали героями нового выпуска шоу «вДудь» журналиста Юрия Дудя. Ролик опубликован на YouTube.
Музыканты рассказали Дудю, почему выбрали для своего недавнего альбома обложку в виде коллажа с памятником «Родина-мать», вокруг которой позже разразился скандал.
Также они обсудили, что делал на концерте Anacondaz заместитель министра финансов, сколько зарабатывают члены группы и что общего у Anacondaz и Игги Попа.
Кроме того, артисты объяснили, чем, на их взгляд, отличаются православные и католические храмы.
В начале марта вышел выпуск шоу «вДудь», героем которого стал российский актёр и блогер Антон Лапенко. Он рассказал, как ему удалось приобрести известность, и поделился деталями создания некоторых скетчей, писал NEWS.ru.
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