Гребенщиков с «Аквариумом» собрался в тур по Европе

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков со своей группой «Аквариум» наметил в сентябре тур по Европе. Он планирует выступить с концертами в Швейцарии, Германии, Эстонии, Латвии, Литве и других странах, сообщает KP.RU.

Музыкант сначала пел на площадках в Лондоне, а после переехал а Израиль. Он записывает новые песни и ведёт активную деятельность в соцсетях и на онлайн-платформах. Билеты на его концерты в Мюнхене стоят от €63 (3940 рублей) до €92 (5735 рублей), в Таллине — от €55 (3400 рублей) до €125 (7800 рублей). В Праге стоимость билетов варьируется от 1200 крон (3100 рублей) до 3500 крон (9000 рублей). Везде на концерты 68-летнего музыканта продано больше половины зала.

Гребенщикову прогнозируют полные продажи, так как он собирает небольшие площадки. На частные мероприятия лидера «Аквариума» заказов практически нет.

Ранее Борис Гребенщиков заявил, что его отъезд из России не повлиял на «любовь к родине», однако же возвращаться в эту страну он больше не желает. Лидер «Аквариума» намерен выступать за границей, о чём и сообщил в интервью одному из иностранных изданий.