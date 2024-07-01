Гражданство РФ, протест властям США: зачем на самом деле приехал Канье Уэст

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Приезд Канье Уэста в российскую столицу взбудоражил всю страну. Продюсер Яна Рудковская сообщает, что рэпер в ближайшие дни посмотрит площадки для возможного концерта. СМИ пишут, что Уэст прибыл на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Что еще говорят о целях визита музыканта, зачем он приехал на самом деле?

Что известно о приезде Канье Уэста

Утром 30 июня продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде американского исполнителя. По ее словам, Уэст остановился в центре Москвы. Рудковская заявила о возможном шоу Канье Уэста в столичном Дворце спорта «Лужники». Продюсер полагает, что если мероприятие состоится, то билеты на него раскупят за несколько дней.

«Скрестили пальцы по шоу в „Лужниках“! Мои ставки: если оно будет, то 80 тысяч sold out за три дня. Ну ладно, неделю максимум!» — написала Рудковская.

В мае 2024 года продюсер заявляла, что Уэст посетит Россию осенью. Она отметила, что организацией концертов мировых звезд в России занимается Евгений Финкельштейн, который устраивал выступления Мадонны, Дженнифер Лопес, Джастина Тимберлейка, а также проводил все большие концерты Димы Билана. Финкельштейн, по словам Рудковской, назвал фейком информацию о концерте Уэста летом, «хотя подтвердил сам факт переговоров».

«А мне в личной беседе сказал про осень. Еще до начала СВО мне позвонила Мира Дума и сказала, что Канье хочет в Россию. Я свела их с Женей. И вот переговоры сдвигаются в сторону конкретики», — заявляла Рудковская.

Тем временем журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, где Канье Уэст и главный дизайнер его бренда Гоша Рубчинский осматривают Красную площадь. Знаменитости при этом находятся на крыше ГУМа.

Накануне у Рубчинского был день рождения, сообщается, что по этой причине рэпер и приехал в Москву.

«Только что говорила с Гошей лично — Канье вчера в ресторане „Белуга“ отмечал 40-летие своего друга Рубчинского, это и есть цель приезда, завтра поедет смотреть площадки для концерта („Лужники“ первым делом), но самого концерта в эти дни не будет, это частный визит. Сейчас он отсыпается» — пишет Собчак.

По информации Telegram-канала Mash, 29 июня рэпер и дизайнер посидели в ресторане русской кухни «Белуга», после чего провели время дома в компании мамы Рубчинского.

Правда ли, что Канье Уэст приехал за российским паспортом

Канье Уэст и его представители не сообщали о желании получить гражданство Российской Федерации. При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что американский рэпер может получить паспорт РФ. Для этого музыкант должен сам попросить инициировать процедуру. При этом важно будет учесть отношение Уэста к России, отметила депутат.

«Если он попросит [гражданство России], будут рассматривать, если он действительно хорошо относится к нашей [стране], почему нет?» — заявила Драпеко.

Также депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости отметил, что если Уэст откажется от гражданства США, то может ходатайствовать о выдаче ему российского паспорта.

«Артист Канье Уэст, который сейчас находится в Москве, в случае чего может попросить политическое убежище. <...> При условии, что он откажется от американского гражданства, мы можем ходатайствовать, чтобы ему дали российский паспорт», — сказал он.

Мог ли Канье Уэст приехать в Москву, чтобы позлить власти США

Политолог Дмитрий Дробницкий заявил газете «Взгляд», что визит Канье Уэста в Москву не ограничивается личными мотивами. Пока Демпартия США пытается склонить певицу Тейлор Свифт к поддержке Джо Байдена, Уэст открыто поддерживает Дональда Трампа и визитом в Москву оппонирует американскому истеблишменту.

«Многие представители американского шоу-бизнеса считают, что в Россию ехать нельзя. А Уэст им ответил, мол, „да пошли вы!“. Поэтому его приезд в Москву на частную вечеринку не стоит объяснять только лишь личными мотивами», — отметил Дробницкий.

Он также напомнил, что Уэст — давний друг экс-президента США Дональда Трампа, который в настоящее время также является кандидатом на пост главы Штатов.

«Уэст бывал у Трампа в Белом доме и призывал голосовать за него, потому что „Демпартия США — это отстой“. Он бунтарь среди пролиберального чернокожего мейнстрима», — пояснил эксперт.

«В общем, недооценивать значение Уэста для предвыборной кампании Трампа не стоит. В то же время Демпартия сейчас бегает за Тейлор Свифт, чтобы склонить ее к поддержке Байдена. Но она уклоняется от прямого ответа. А Уэст прямо „топит“ за Трампа и показывает „фигу“ не только американскому истеблишменту, но и всей индустрии развлечений. Отсюда и столь высокий ажиотаж в СМИ», — заключил Дробницкий.

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