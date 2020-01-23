Канадская исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, завела страницы в соцсетях для своего будущего ребёнка от миллиардера Илона Маска.
Граймс
В Twitter у пользователя по имени WarNymph сейчас 5969 читателей, Instagram-аккаунт собрал 16,9 тысяч фолловеров.
— GRIMES (@Grimezsz)
@WarNymph pic.twitter.com/01Vh6P6YDr 22 января 2020 г.
Для чего певица завела соцсети своему ребёнку, она не рассказала, однако Буше отметила, что когда он появится на свет, то есть выйдет из, как она выразилась, «бета-версии», страницы станут открытыми.
Как писал NEWS.ru, 9 января Граймс опубликовала в Twitter и Instagram «обнажённые» фото, тем самым намекнув на свою беременность.
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