https://static.news.ru/photo/f50d46f2-3df9-11ea-a071-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск и Граймс Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канадская исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, завела страницы в соцсетях для своего будущего ребёнка от миллиардера Илона Маска.

Граймс сделала аккаунты в Twitter и Instargam, о чём сообщила своим подписчикам. Обе страницы ещё не родившегося ребёнка в настоящее время закрыты.

В Twitter у пользователя по имени WarNymph сейчас 5969 читателей, Instagram-аккаунт собрал 16,9 тысяч фолловеров.

Для чего певица завела соцсети своему ребёнку, она не рассказала, однако Буше отметила, что когда он появится на свет, то есть выйдет из, как она выразилась, «бета-версии», страницы станут открытыми.

Как писал NEWS.ru, 9 января Граймс опубликовала в Twitter и Instagram «обнажённые» фото, тем самым намекнув на свою беременность.