Врачи обнаружили у директора звукозаписывающей корпорации Universal Music Group Лючиана Грейнджа коронавирус. 13 марта она проинформировала о временном закрытии своей штаб-квартиры в городе Санта-Моника американского штата Калифорния после того, как у одного из работников выявили заболевание, вызванное COVID-19.
29 февраля Грейндж праздновал своё 60-летие в калифорнийском гольф-клубе «Мэдисон», куда были приглашены известные американские предприниматели, включая главу Apple Тима Кука,
Отмечается, что представитель Apple отказался комментировать, есть ли жалобы на здоровье у руководителя корпорации.
Как писал NEWS.ru, британский музыкант и лидер группы Radiohead Том Йорк перенёс тур. Решение было принято в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.
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