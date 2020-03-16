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Британский музыкант и лидер группы Radiohead Том Йорк перенёс тур. Решение было принято в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.

Гастроли Йорка должны были начаться в городе Фэрфакс американского штата Вирджиния 28 марта. Отмена коснулась девяти дат в семи городах, о чём артист сообщил в соцсетях. Из-за ограничений, введённых для...