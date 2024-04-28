Глава «Европы Плюс» и «Ретро FM» объяснил рост популярности бардовых песен Глава «Ретро FM» Емельянов: спрос на бардовые песни связан с ростом патриотизма

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Роман Емельянов

Рост популярности бардовой песни объясняется сменой парадигмы в музыкальной индустрии, поделился мнением с РБК глава Европейской медиагруппы («Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM» и другие станции) Роман Емельянов. По его словам, сейчас для аудитории важны семья, патриотизм и другие непреходящие ценности.

Вновь популярна авторская песня — музыка русской души, простая в исполнении, максимально доступная и понятная каждому. <...> Возвращение в мейнстрим бардовской песни — признак смены парадигмы в индустрии, для аудитории сейчас важны семья, патриотизм, непреходящие ценности, — сказал он.

Емельянов отметил, что радио отражает дух времени и меняется вместе со слушателем. По его наблюдениям, сейчас исполнителям все сложнее удивить аудиторию техническими ухищрениями и жанровыми экспериментами.

Но миссия развлекательных радиостанций — помогать расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Так что танцевальная музыка и проверенные временем хиты на наших станциях остаются, — добавил он.

Тем временем глава Русской медиагруппы («Русское Радио», Monte Carlo, Maximum) Дмитрий Медников отметил, что в обществе изменилось отношение к звездам, их личные взгляды теперь имеют для аудитории большое значение. Он добавил, что не стал бы ставить в эфир песни российской рок-группы «Би-2» и певицы Аллы Пугачевой, отметив, что теперь артисты должны соответствовать ожиданиям общества.