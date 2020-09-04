Гитарист The Rolling Stones заявил, что группа не собирается на покой

https://static.news.ru/photo/bec16a2c-ee8b-11ea-bb38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imagespace/Global Look Press

Британский музыкант Кит Ричардс, известный как гитарист группы The Rolling Stones, заявил, что группа пока что не собирается уходить на покой. Коллектив выступает с 1962 года.

Ричардс заявил в интервью Rolling Stone, что участие в группе можно назвать привычкой. Он отметил, что часто говорит с коллегами о том, кто сдастся первым.

Тебя должны либо вышвырнуть, либо ты уйдёшь сам, правильно? Никак по-другому. Я и правда не могу представить, что занимался бы чем-то ещё, — сказал артист.

В 2022 году коллектив отметит 60-летие своей деятельности, и Ричардс заявил, что надеется отметить дату на сцене. Он выразил надежду, что его коллеги по группе будут с ним.

В феврале Кит Ричардс заявил, что бросил курить. Он отметил, что завязал с вредной привычкой незадолго до того, как отметил своё 76-летие, писал NEWS.ru.