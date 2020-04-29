Гитарист The Rolling Stones начал продавать портреты своих коллег по группе

https://static.news.ru/photo/7b7acc80-8aeb-11ea-b9ea-fa163e074e61_660.jpg Ронни Вуд Фото: Om1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский музыкант Ронни Вуд, известный как гитарист группы The Rolling Stones, начал продавать картины своего авторства. Среди работ есть портреты его коллег по коллективу.

Вуд принял участие в благотворительной акции лондонской галлереи Saatchi под названием The Other Art Fair. Её цель — собрать средства на помощь медицинским работникам страны, которые борются с пандемией коронавируса.

Специально для акции он также создал полотно с надписью Thank You NHS «Большое спасибо Национальной службе здравоохранения». Распродажу картин проводит аукционный дом Bonhams.

В феврале гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс заявил, что бросил курить. Он отметил, что завязал с вредной привычкой незадолго до того, как отметил своё 76-летие, писал NEWS.ru.