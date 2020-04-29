Гитарист The Rolling Stones начал продавать портреты своих коллег по группе

Британский музыкант Ронни Вуд, известный как гитарист группы The Rolling Stones, начал продавать картины своего авторства. Среди работ есть портреты его коллег по коллективу.
Вуд принял участие в благотворительной акции лондонской галлереи Saatchi под названием The Other Art Fair. Её цель — собрать средства на помощь медицинским работникам страны, которые борются с пандемией коронавируса.
Специально для акции он также создал полотно с надписью Thank You NHS «Большое спасибо Национальной службе здравоохранения». Распродажу картин
В феврале гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс заявил, что бросил курить. Он отметил, что завязал с вредной привычкой незадолго до того, как отметил своё 76-летие, писал NEWS.ru.
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