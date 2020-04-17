Музыка

Гитарист Radiohead выпустил дебютный сольный альбом

11:43, 17 апреля 2020
Фото: Daniel DeSlover/Global Look Press

Британский музыкант Эд O'Брайан, известный как гитарист группы Radiohead, впервые выпустил сольный альбом. Пластинка получила название Earth.

Эд O'Брайан исполнил на альбоме партии на гитаре и басу и записал вокал. В работе над проектом также приняли участие барабанщик Омар Хаким и Дэйв Окума.

Альбом в основном посвящён тому, что человечество, приложив усилия, может создавать удивительные вещи, несмотря на мрачные и непростые времена, — рассказал артист в интервью NME.

Как писал NEWS.ru, Radiohead запустили стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Трансляции проходят на их YouTube-канале.

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