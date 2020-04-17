Гитарист Radiohead выпустил дебютный сольный альбом

https://static.news.ru/photo/168cb274-8088-11ea-8e13-fa163e074e61_660.jpgФото: Daniel DeSlover/Global Look Press
Британский музыкант Эд O'Брайан, известный как гитарист группы Radiohead, впервые выпустил сольный альбом. Пластинка получила название Earth.
Эд O'Брайан исполнил на альбоме партии на гитаре и басу и записал вокал. В работе над проектом также приняли участие барабанщик Омар Хаким и Дэйв Окума.
Альбом в основном посвящён тому, что человечество, приложив усилия, может создавать удивительные вещи, несмотря на мрачные и непростые времена, — рассказал артист в интервью NME.
Как писал NEWS.ru, Radiohead запустили стрим со своими старыми концертами, чтобы подбодрить людей, которые находятся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Трансляции проходят на их YouTube-канале.