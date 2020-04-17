Гитарист Radiohead выпустил дебютный сольный альбом

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Американский рэпер Канье Уэст заявил, что слова — «низшая форма коммуникации» по сравнению с невербальными способами передачи своих мыслей и ощущений.

Уэст поговорил с журналом GQ и отметил, что люди сильно зависят от слов. Он выразил мнение, что все должны творить неописуемые вещи. Мы должны творить такое, чтобы у других не...