Музыка

Гитарист Pink Floyd выпустит первую за пять лет песню

17:27, 12 июня 2020
Дэвид Гилмор Дэвид Гилмор Фото: Andreas Gebert/dpa/Global Look Press

Британский музыкант Дэвид Гилмор впервые за пять лет опубликует новую песню. Она получила название Yes I Have Ghosts.

Трек станет частью новой аудиокниги жены Гилмора, писательницы Полли Самсон, сообщает NME. Романа «Театр для мечтателей» выйдет 25 июня. Он расскажет историю о богемном обществе на греческом острове в 1960-х годах.

Отмечается, что Гилмор записал всё музыкальное сопровождение к книге.

Ранее Роджер Уотерс, известный как основатель группы Pink Floyd, опубликовал видео, на котором исполнил новую версию песни Mother. Он, как и участники его нынешней группы, находился у себя дома в изоляции из-за пандемии коронавируса, записывая композицию, писал NEWS.ru,

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