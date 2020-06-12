Гитарист Pink Floyd выпустит первую за пять лет песню

Фото: Andreas Gebert/dpa/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин выступил с предложением о создании профсоюза России. По его словам, это поможет сформировать единые условия труда и защищать права артистов.

Пригожин отметил, что в стране нет ни одного объединения, к которое централизует работу индустрии, и нет единых правил и прописанных условий работы, передаёт «Говорит Москва». Он заявил, что раньше музыкантов...