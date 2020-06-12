Гитарист Pink Floyd выпустит первую за пять лет песню

Британский музыкант Дэвид Гилмор впервые за пять лет опубликует новую песню. Она получила название Yes I Have Ghosts.
Трек станет частью новой аудиокниги жены Гилмора, писательницы Полли Самсон,
Отмечается, что Гилмор записал всё музыкальное сопровождение к книге.
Ранее Роджер Уотерс, известный как основатель группы Pink Floyd, опубликовал видео, на котором исполнил новую версию песни Mother. Он, как и участники его нынешней группы, находился у себя дома в изоляции из-за пандемии коронавируса, записывая композицию, писал NEWS.ru,
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