Гитарист группы «Земляне» скоропостижно умер Гитарист группы «Земляне» Сергей Колчин умер в возрасте 45 лет

Гитарист группы «Земляне» Сергей Колчин скончался на 46-м году жизни. О смерти музыканта на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил бывший солист рок-коллектива Сергей Скачков.

Ушёл из жизни гитарист Сергей Колчин, в 45 лет. Проработали вместе пять лет, в 2012-2018 годы. Земля тебе пухом, — написал Скачков.

Причина смерти гитариста не уточняется.

Помимо «Землян», Колчин также играл на гитаре в группах «Лицей» и «Акустик-Бэнд», исполнявшей каверы на известные песни отечественных и зарубежных артистов.