https://static.news.ru/photo/22db4c44-6e76-11ea-913b-fa163e074e61_660.jpg Джексон Браун Фото: Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press

Американский вокалист Джексон Браун, который в 2004 году был введён в Зал славы рок-н-ролла, сдал анализ на наличие COVID-19 в организме. Тесты подтвердили, что музыкант заразился коронавирусом.

Гитарист рассказал журналу Rolling Stone, что несколько недель назад его самочувствие ухудшилось, начался слабый кашель, поднялась температура. В настоящее время он выздоравливает, находится в своём доме в Лос-Анджелесе.

Мои симптомы действительно довольно мягкие, поэтому я не нуждаюсь в каких-либо лекарствах, и, конечно, мне не нужна госпитализация или нечто подобное, — заявил 71-летний композитор.

Браун предположил, что мог подхватить инфекцию во время недавней поездки в Нью-Йорк.

В американском штате Флорида от вызванных коронавирусом осложнений скончался известный драматург Терренс МакНэлли. 81-летний мужчина, который страдал от хронического воспалительного заболевания лёгких, умер в госпитале Сарасоты, писал NEWS.ru.