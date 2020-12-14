Газманов представил новый альбом и перепел «Офицеров»

https://static.news.ru/photo/664871f2-3e30-11eb-8e01-fa163e074e61_660.jpg Олег Газманов Фото: oleggazmanov/instagram.com

Певец Олег Газманов представил альбом «Перезагрузка. Часть 2». Так, пластинка состоит из неизданных треков, перепетых исполнителем и записанных в современной студии.

В частности, среди композиций можно встретить «Офицеры», «Сделан в СССР», «Балтийский берег» и другие хиты. Кроме того, в альбоме представлена совместная песня с Надеждой Бабкиной и ансамблем «Русская песня» — «Я не верю», передаёт РИА Новости.

В целом пластинка включает десять культовых песен исполнителя. На презентации альбома Газманов рассказал о пластинке и ответил на вопросы зрителей.

Ранее NEWS.ru писал, что Газманов высказался о матерных стихах Сергея Шнурова, которые тот часто посвящает своим коллегам по сцене.

По мнению артиста, неэтично осуждать других людей.