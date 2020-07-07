Гарри Стайлз прочитал аудиосказки для приложения Calm

Британский певец и бывший участник группы One Direction принял участие в записи аудиосказок для приложения Calm, созданного для для медитации и релаксации. Дорожки можно будет прослушать с 8 июля.
Стайлз прочитает несколько историй, объединённых в коллекцию Dream with me. Предполагается, что пользователи будут слушать их перед сном, чтобы избавиться от стресса и уснуть.
Аудиорассказы для приложения также прочитают актёр Мэтью Макконахи и писатель Стивен Фрай. Оба сами пользуются программой.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» опубликовал альбом со сказками, прочитанными российскими артистами. Проект организовал продюсер Василий Зоркий.
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