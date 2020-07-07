Гарри Стайлз прочитал аудиосказки для приложения Calm

https://static.news.ru/photo/32f4d248-c0f2-11ea-9759-fa163e074e61_660.jpg Гарри Стайлз Фото: Kristin Callahan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский певец и бывший участник группы One Direction принял участие в записи аудиосказок для приложения Calm, созданного для для медитации и релаксации. Дорожки можно будет прослушать с 8 июля.

Стайлз прочитает несколько историй, объединённых в коллекцию Dream with me. Предполагается, что пользователи будут слушать их перед сном, чтобы избавиться от стресса и уснуть.

Аудиорассказы для приложения также прочитают актёр Мэтью Макконахи и писатель Стивен Фрай. Оба сами пользуются программой.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» опубликовал альбом со сказками, прочитанными российскими артистами. Проект организовал продюсер Василий Зоркий.