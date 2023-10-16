Галстук с автографом Виктора Цоя оценили в 2,5 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Галстук с автографом музыканта Виктора Цоя выставили на продажу за 2,5 млн рублей, сообщает телеканал РЕН ТВ. По его данным, основатель и лидер рок-группы «Кино» приобрел аксессуар за два года до своей гибели. Долгое время галстук с узорами в виде шашечек такси хранился у фаната музыканта. Позднее он попал в коллекцию галереи Stargift, расположенной в торговом центре «Времена года» в Москве.

Коллекционер Илья Слуцкин предполагает, что после покупки Цой подарил галстук кому-то из своих знакомых. Это объясняется наличием надписи «На память!» и автографом на внутренней стороне коробки, в которую упаковали аксессуар. Позднее он попал в руки фаната музыкальной группы «Кино».

В начале сентября в Лондоне был продан черновик с текстом песни «Богемская рапсодия» группы Queen. Лот ушел с молотка за 1,4 млн фунтов стерлингов. Всего в черновике содержится 15 страниц первого варианта текста с оригинальным названием «Монгольская рапсодия».

Как сообщалось ранее, в парижском аукционном доме ADER состоялись торги, на которых были выставлены предметы искусства из коллекции актера Жерара Депардье. С молотка ушли около 250 различных картин и скульптур. Самым дорогим лотом стала скульптура «Идущий человек» за авторством французского скульптора и графика Жермен Ришье. Ее оценили в €800 тыс. Однако в конечном счете Депардье решил снять скульптуру с торгов и оставить ее себе.