https://static.news.ru/photo/bd7f4d40-38ac-11ea-9e8d-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Хэтфилд Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Рок-музыкант Джеймс Хэтфилд впервые покажется на публике после длительной реабилитации. Это произойдёт на автовыставке в Лос-Анджелесе 30 января.

Фронтмен группы Metallica не показывался на людях с сентября 2019 года. Тогда группа отменила четыре концерта, сославшись на повторную реабилитацию Хэтфилда после борьбы с алкогольной зависимостью, сообщает NME.

На выставке в автомобильном музее Petersen, которому в своё время музыкант подарил коллекцию из десяти старинных автомобилей, он устроит встречу с фанатами и примет участие в аукционе по продаже двух своих электрогитар.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рок-группа Metallica планирует пожертвовать $500 тысяч, гонорар от своих концертов, на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Участников коллектива ужаснули новости о лесных пожарах, которые охватили миллионы акров по всей Австралии. Они призвали людей последовать их примеру.