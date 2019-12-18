https://static.news.ru/photo/59c26016-2197-11ea-9fdf-fa163e074e61_660.jpg Дэн Рейнольдс Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фронтмен американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс объявил о решении на время покинуть группу.

Рейнольдс заявил, что хочет отдохнуть от гастролей и сосредоточиться на роли мужа и отца, сообщает CNN.

Мы берём перерыв, чтобы просто побыть с друзьями и семьями. Мы были в дороге целое десятилетие, — сказал артист.

Отдых от работы в коллективе также позволит музыканту решить проблемы со здоровьем. Рэйнольдс страдает от болезни Бехтерева, которая проявляется в хронических болях в спине, суставах и связках. С недугом ему позволяет справляться диета, йога и другие физические нагрузки.

В 2018 году Imagine Dragons стали самой популярной иностранной группой среди пользователей стримингового сервиса «Яндекс.Музыка», а их трек Natural стал рок-синглом года, писал NEWS.ru.