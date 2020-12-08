Франция примет детское Евровидение в 2021 году

https://static.news.ru/photo/45a5ff5c-3a00-11eb-8ddf-fa163e074e61_660.jpg Фото: junioreurovision.tv

Детское Евровидение в 2021 году пройдёт во Франции, сообщает сайт Европейского вещательного союза. Город проведения и дату объявят позже. Кроме того, команде международного состязания предстоит проработать и резервный формат проведения Евровидения на случай, если ограничения в связи с пандемией коронавируса продолжат действовать и в ноябре 2021 года.

Детское Евровидение 2020 года впервые прошло онлайн: участники не приезжали в Варшаву, а выступали каждый из своей страны. Победителем стала Валентина из Франции, писал NEWS.ru.

На детском Евровидении нет правила, при котором страна-победитель принимает у себя конкурс следующего года, однако в последние годы наметилась такая тенденция. Например, в 2011 году после победы форум принимала у себя Армения, так же сделали в 2013 году Украина, в 2017 — Грузия, в 2019 и 2020 — Польша.

Россия ни разу не проводила конкурс, хотя побеждала дважды: в 2006 и 2017 годах.