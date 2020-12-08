Франция примет детское Евровидение в 2021 году

Детское Евровидение в 2021 году пройдёт во Франции,
Детское Евровидение 2020 года впервые прошло онлайн: участники не приезжали в Варшаву, а выступали каждый из своей страны. Победителем стала Валентина из Франции, писал NEWS.ru.
На детском Евровидении нет правила, при котором страна-победитель принимает у себя конкурс следующего года, однако в последние годы наметилась такая тенденция. Например, в 2011 году после победы форум принимала у себя Армения, так же сделали в 2013 году Украина, в 2017 — Грузия, в 2019 и 2020 — Польша.
Россия ни разу не проводила конкурс, хотя побеждала дважды: в 2006 и 2017 годах.