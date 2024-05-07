Финн в стрингах, ведьма, рэперша с Украины: чем удивит Евровидение-2024

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа Windows95man

7 мая в 22:00 по московскому времени состоится первый полуфинал Евровидения. В этом году музыкальный конкурс проходит в шведском городе Мальме. Россия не принимает участия, поэтому отечественные телеканалы не будут вести трансляцию. Посмотреть номера других стран можно будет на YouTube. Кто из артистов уже успел запомниться поклонникам Евровидения-2024 — в материале NEWS.ru.

Фрик в стрингах из Финляндии

За долгие годы существования Евровидения (конкурс проводится с 1956 года, перерыв был только в 2020 году, в пандемию. — NEWS.ru) конкурсанты из разных стран выбирали фрик-образы, чтобы удивить публику и жюри. В 2024-м группа Windows95man из Финляндии решила впечатлить костюмами.

В начале номера на песню No rules на сцене появилось большое яйцо, из него выпрыгнул мужчина лет сорока в короткой белой футболке и стрингах телесного цвета. Сверху на конструкции стоял второй солист коллектива в костюме из лоскутов и коротких шортах. Во время выступления первый кричал No rules! и бегал по сцене. В конце песни он надел шорты, к которым были прикреплены жгуты. Из них начал бить фейерверк. Помимо солистов Windows95man в номере были задействованы два танцора.

Швейцарец в платье

25-летний Немо Меттлер из Швейцарии считается фаворитом конкурса. Зрителей уже успел впечатлить его вокал. Артист исполнил песню The Code, в которой поднимается тема поиска гендерной идентичности.

В клипе на композицию Немо идет по вагонам поезда и меняет несколько образов. В начале видео он предстает в костюме проводника, потом переодевается в яркую рубашку и розовую меховую шапку и в конце ролика танцует в платье с пышной юбкой.

Фото: AP/TASS Немо Меттлер

Рокеры из Сан-Марино

Рок-группа Megara, которая представляет Сан-Марино, исполнила песню «11:11». «Эти ребята играют со всевозможными музыкальными жанрами, забывая о предрассудках и ярлыках. Группа придерживается инклюзивности, в их выступлении есть место для шипов, ударов головой и огня, а также для танцоров, единорогов и конфет», — сообщается о рокерах на официальном сайте Евровидения.

Во время номера солистка коллектива и две девушки появились в нарядах розового и черного цветов. Танцовщицы одеты в костюмы зайцев, их лица скрывают шапки с ушами. В середине песни девушки снимают верхнюю часть нарядов и головные уборы. Под костюмами танцовщиц были надеты комбинезоны с черно-розовым рисунком скелетов. В таком образе они закончили номер.

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press Рок-группа Megara

Бородатые мужчины на шпильках из Испании

В состав испанской группы Nebulossa входят 56-летняя вокалистка Мария Мери Бас и ее муж — 50-летний клавишник Марк. Их песня Zorra («стерва» по-русски. — NEWS.ru) посвящена теме феминизма. В их номере были задействованы двое бородатых мужчин в черных трусах, корсетах и ботфортах на шпильке. Они танцуют в таких образах под музыку и в конце номера садятся на шпагат.

«Тексты песен автобиографичны и были задуманы как самотерапия Мери, которой было необходимо выразить себя, чтобы избавиться от дискриминации, которую она испытывала из-за того, что является свободной женщиной», — написано на официальном сайте конкурса.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Nebulossa

Ведьма из Ирландии

Ирландию представляет 30-летняя Бэмби Таг, настоящее имя которой Кантри Рэй Робинсон. В клипе на конкурсную песню Doomsday Blue татуированная артистка появилась в образе ведьмы — чулках и ночнушке из сатина. По сюжету ролика Бэмби Таг проводит обряд и вызывает нечистые силы.

Представительница Ирландии называет свой стиль музыки ouija-pop. У Бэмби есть все шансы занять призовое мест в конкурсе, так как ранее ее соотечественники семь раз побеждали и четырежды были вторыми.

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Бэмби Таг

Рэперша Alyona Alyona с Украины

У представителей Украины Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria также есть шанс одержать победу на Евровидении. Композиция затрагивает тему феминизма, в ее тексте говорится, что «девочкам всегда предъявляют слишком много требований и претензий и им приходится искать свой путь».

Alyona Alyona — рэперша Алена Савраненко — начинала с треш-клипов и стала популярной не только у себя на родине, но и на Западе. Она считает себя представительницей бодипозитива.

На Евровидении уже произошел один казус с Alyona Alyona. Во время генеральной репетиции рэперша упала на сцене, споткнувшись о плащ. Она смогла быстро подняться и продолжить выступление.

Вторая исполнительница украинского дуэта Джерри Хейл (настоящее имя — Яна Александровна Шемаева. — NEWS.ru) известна как видеоблогер и кавер-исполнитель.

Читайте также:

Поют в США для русских: как живут попавшие в скандал с ВСУ барды Никитины

«Николаев испугался, у Пугачевой был псориаз»: кто из звезд пел в Чернобыле

Что сломало Андрея Губина. Звезда 90-х страдает в одиночестве и забыт всеми

Серябкина — русалка, Киркоров — с «Мадонной»: звезды на гала-ужине МУЗ-ТВ

«Народ все простит»: Гребенщиков о Пугачевой, Матвиенко и «Фабрике звезд»