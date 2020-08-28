Фильм «Серебряные коньки» Михаила Локшина откроет ММКФ

https://static.news.ru/photo/08c32c4a-e942-11ea-a226-fa163e074e61_660.jpg Фото: Централ Партнершип

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) откроется показом фильма «Серебряные коньки» режиссёра Михаила Локшина. Мероприятие пройдёт с 1 по 8 октября.

Действие картины разворачивается в 1899 году в Санкт-Петербурге. Главные герои — сын фонарщика Матвей и дочь крупного сановника Алиса. Проект снят по сценарию Романа Кантора, известного по работе над сериалом «Эпидемия», сообщает «КиноПоиск».

В основной программе ММКФ будут показаны пять картин: «Дочь рыбака» Исмаила Сафарали, «Как сыр в масле» Гура Бентвича, «Предвыборная кампания» Мариана Крисана, «Растворяться» Ким Ки Дука и «Гипноз» Валерия Тодоровского.

Кроме того, объявлена программа критика Андрея Плахова, которая в этом году получила название «Эйфория одержимости». В неё войдут картины из Кореи, Германии, Франции и других стран. Среди картин — документальная работа «Психомагия: Искусство исцеления» Алехандро Ходоровски.

Суммарно на фестивале покажут более 180 фильмов. Мероприятие пройдёт в кинотеатре «Октябре».

42-й по счёту киносмотр в Москве должен был пройти 22–29 апреля, однако его проведение пришлось отложить из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.