https://static.news.ru/photo/d30fc8dc-e290-11e9-aeae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Musica Mensurata. О средневековой музыке/vk.com

Шестой фестиваль средневековой музыки Musica Mensurata состоится в столичном соборе Петра и Павла. Мероприятие будет проходить с 6 по 13 октября.

Посетителям предложат послушать редкие исторические инструменты, среди которых цитоль, поперечные флейты и виела, а также песни на старинных языках — от средневековой латыни до средневерхненемецкого.

Произведения XI–XIV веков исполнят самые авторитетные и титулованные европейские музыканты, которые посвятили себя их изучению.

Фестиваль начнётся с дуэта голоса и цитоли, которая была одним из самых востребованных лютнеобразных инструментов XII–XIV веков в Западной Европе и часто использовалась трубадурами и труверами.

10 октября гостей ждёт выступление известных немецких музыкантов — флейтиста, солиста знаменитого ансамбля средневековой музыки Sequentia Норберта Роденкирхена и вокалистки Сабине Лутцентбергер.

Завершится мероприятие 13 октября совместным выступлением артистов. Они исполнят произведения Вальтера Шатильонского, передаёт « Интерфакс ».

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