Фестиваль Locals Only перенесли из-за коронавируса у Noize MC

https://static.news.ru/photo/888fb186-c9d5-11eb-9094-96000091f725_660.jpg Фото: localsonlyfest/facebook.com

Организаторы фестиваля Locals Only перенесли мероприятие из-за коронавируса у рэпера Noize MC, пишет «Газета.Ru».

Музыкант Иван Алексеев, известный как Noize MC, был заявлен хедлайнером концерта, который должен был пройти 19 июня на Гребном канале. Новую дату фестиваля пока не утвердили.

Подтверждаем перенос фестиваля по независящим от нас причинам, — рассказал представитель Locals Only.

Он также пояснил, что заявленная ранее музыкантом новая дата концерта ещё не утверждена.

Ранее рэпер на своей странице в Instagram сообщил, что снова заболел коронавирусом. Первый раз он перенёс инфекцию в декабре 2020 года. При этом в мае тесты на антитела ещё показывали высокий титр. По его словам, 6 июля после концерта в Иваново он почувствовал недомогание. Кроме того, у артиста появились насморк и температура. Несмотря на то что насморк — редкий симптом COVID-19, он решил сделать экспресс-тест. После положительного результата артист сдал обычный ПЦР-тест, который подтвердил наличие вируса.