Фестиваль Coachella отменили в 2021 году

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Музыкальный фестиваль Coachella, который традиционно проходит в городе Индио штата Калифорния в апреле, отменён в 2020 году. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Изначально мероприятие должно было пройти с 10 по 12 апреля и с 17 по 19 апреля. Позже Coachella перенесли на осенние уик-энды — с 9 по 11 октября и с 16 по 18 октября.

Сотрудник отдела здравоохранения округа Риверсайд, где проходит фестиваль, заявил, что мероприятие нельзя провести осенью, так как в это время возможна вторая волна COVID-19, передаёт Variety.

Теперь ясно, что живые мероприятия с фанатами не возобновятся в течение многих месяцев и, вероятно, не раньше, чем в 2021 году, — заявил один организаторов Coachella Дэн Бекерман.

Как писал NEWS.ru, в Великобритании отменили музыкальный фестиваль Гластонбери. В силу масштабов фестиваля речи о переносе даты его проведения не идёт.