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Фестиваль «Боль» объявил артистов на 2021 год

15:20, 04 сентября 2020
Марк ДеМарко Марк ДеМарко Фото: Fotoarena/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Московский музыкальный фестиваль «Боль» обнародовал список артистов, которые выступят в 2021 году. Мероприятие 2020 года пришлось отменить из-за запретов на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса.

Хедлайнерами фестиваля назначены Мак ДеМарко, King Krule и BADBADNOTGOOD, сообщили организаторы. Также среди зарубежных артистов числятся Viagra Boys и Beak>, которые должны были отыграть в этом году.

Среди российских исполнителей — «Хадн Дадн», «Порез На Собаке», «Аукцыон», «Электрофорез», Spasibo, «Свидание», «луни ана», «Триагрутрика» и «Петля Пристрастия».

25 марта фестиваль «Боль» провёл онлайн-марафон с выступлениями независимых музыкантов, которым пришлось отменить концерты из-за пандемии COVID-19, писал NEWS.ru.

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