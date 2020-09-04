Фестиваль «Боль» объявил артистов на 2021 год

Московский музыкальный фестиваль «Боль» обнародовал список артистов, которые выступят в 2021 году. Мероприятие 2020 года пришлось отменить из-за запретов на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса.
Хедлайнерами фестиваля назначены Мак ДеМарко, King Krule и BADBADNOTGOOD,
Среди российских исполнителей — «Хадн Дадн», «Порез На Собаке», «Аукцыон», «Электрофорез», Spasibo, «Свидание», «луни ана», «Триагрутрика» и «Петля Пристрастия».
25 марта фестиваль «Боль» провёл онлайн-марафон с выступлениями независимых музыкантов, которым пришлось отменить концерты из-за пандемии COVID-19, писал NEWS.ru.
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