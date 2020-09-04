Фестиваль «Боль» объявил артистов на 2021 год

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Британский музыкант Кит Ричардс, известный как гитарист группы The Rolling Stones, заявил, что группа пока что не собирается уходить на покой. Коллектив выступает с 1962 года.

Ричардс заявил в интервью Rolling Stone, что участие в группе можно назвать привычкой. Он отметил, что часто говорит с коллегами о том, кто сдастся первым. Тебя должны либо вышвырнуть, либо...