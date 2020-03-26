https://static.news.ru/photo/ce96927e-6f5b-11ea-84a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Производитель гитар Fender предоставит три месяца бесплатных онлайн-уроков для новых подписчиков их сайта. Таким образом компания решила поддержать людей, находящихся на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

Чтобы начать занятия, нужно получить специальный код и зарегистрироваться . Уточняется, что акция не распространяется на тех, кто оформлял подписку раньше.

Учитывая всё то, что происходит сейчас в мире, музыка — это то, что может объединить всех нас. Мы хотим помочь вам продержаться на карантине так, как умеем, — написали представители Fender.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Дэвид Финчер провёл для студентов британской Национальной школы кино и телевидения лекцию в режиме онлайн, что стало неожиданностью для учащихся. Последнюю неделю заведение было закрыто из-за запретов, введённых в связи с пандемией коронавируса.