Фаррелл Уильямс создаст документальный фильм для Netflix

Американский музыкант Фаррелл Уильямс объединился со стриминговым сервисом Netflix для создания документального сериала, рассказывающего о музыке госпел (жанр духовной христианской музыки). Проект получил название Voices of Fire.
Шоу расскажет о дяде Уильямса по имени Иезекииль Уильямс, служащем епископом, и о его родине — городе Вирджиния-Бич в штате Калифорния,
По данным инсайдеров, Voices of Fire — оптимистичный и жизнеутверждающий сериал. Уильямс выступит продюсером шоу, а также сам станет его участником. Премьера проекта должна состояться в 2020 году.
В феврале барбадосская и американская певица Рианна сообщила, что записывает новый альбом. Продюсером выступит музыкант Фаррелл Уильямс, писал NEWS.ru.
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