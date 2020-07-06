Фаррелл Уильямс создаст документальный фильм для Netflix

https://static.news.ru/photo/44451776-bfa1-11ea-9cda-fa163e074e61_660.jpg Фаррелл Уильямс Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Американский музыкант Фаррелл Уильямс объединился со стриминговым сервисом Netflix для создания документального сериала, рассказывающего о музыке госпел (жанр духовной христианской музыки). Проект получил название Voices of Fire.

Шоу расскажет о дяде Уильямса по имени Иезекииль Уильямс, служащем епископом, и о его родине — городе Вирджиния-Бич в штате Калифорния, сообщает Variety. Одним из самых известных мест в населённом пункте стала церковь, в которой хористы исполняют госпел.

По данным инсайдеров, Voices of Fire — оптимистичный и жизнеутверждающий сериал. Уильямс выступит продюсером шоу, а также сам станет его участником. Премьера проекта должна состояться в 2020 году.

В феврале барбадосская и американская певица Рианна сообщила, что записывает новый альбом. Продюсером выступит музыкант Фаррелл Уильямс, писал NEWS.ru.