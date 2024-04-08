Фанаты Цоя бьют тревогу: что происходит на могиле лидера группы «Кино»

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Поклонники во время марша памяти Виктора Цоя на Богословском кладбище у могилы музыканта

Поклонники рок-музыканта Виктора Цоя обеспокоены начавшимися рядом с его могилой работами. Что там сейчас происходит, может ли быть уничтожено традиционное место встреч у могилы лидера группы «Кино»?

Что сейчас происходит у могилы Цоя

У могилы Цоя на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге начались работы, предположительно, по заготовке мест для новых захоронений. Как сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online», эти новости вызывают серьезную обеспокоенность среди поклонников культового музыканта. В частности, фанаты боятся, что будет уничтожено традиционное место встреч у могилы Цоя, которое существует на Богословском кладбище с 1990 года.

«Тревогу подняла туристка из Москвы Кристина, которая посещала памятное место и сфотографировала нескольких рабочих и трактор, которые что-то делали на аллее рядом с могилой», — отмечается в публикации источника.

По словам одного из поклонников лидера «Кино», пообщавшегося с прибывшими на кладбище рабочими, у могилы Цоя уже убрали скамейку и брусчатку, которой была выложена достаточно большая площадка перед захоронением музыканта, а также известное место для костра, появившееся еще в 1990 году, когда здесь несколько месяцев стоял палаточный лагерь.

«Накануне в крупнейшей группе о Викторе Цое в социальной сети „ВКонтакте“ появился пост о том, что „уничтожается площадка напротив могилы музыканта“. В комментариях к посту люди не верят в происходящее, для многих эта площадка стала тем самым „местом для шага вперед“», — пишет «Фонтанка».

Могут ли появиться новые захоронения у могилы Цоя

В настоящее время площадка, где более 30 лет проходили поминальные встречи, представляет собой песчаную поляну. При входе на нее смонтированы мусорные контейнеры. Как подчеркивает Telegram-канал, в теории новые захоронения здесь появиться не должны, поскольку Богословское кладбище имеет статус «действующее, закрытого типа».

«Возможны захоронения в родственные могилы или на свободные места в пределах родственного захоронения. Впрочем, на таких кладбищах могут предлагаться стандартные урновые участки», — поясняет источник.

Поклонники Цоя также не понимают, как может быть уничтожено место, куда до сих пор приходят многочисленные фанаты «Кино».

«Там полстраны около Вити переобщалось, переженилось, люди сотнями тысяч до сих пор ходят», — цитирует «Фонтанка» поклонника Цоя Дмитрия.

Комментариев от официальных лиц по поводу этой информации пока не поступало. Сейчас достоверно неизвестно, как может быть использовано место встреч у могилы Цоя.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда и как погиб Виктор Цой

15 августа 1990 года на автотрассе в Прибалтике автомобиль «Москвич», которым управлял Цой, влетел в пассажирский автобус «Икарус». Причина его гибели до сих пор вызывает споры у поклонников. Согласно официальной версии следствия, музыкант, находясь за рулем, задремал от усталости. По другой версии, Цой отвлекся, меняя кассету в магнитофоне. Некоторые считают, что виновником аварии был водитель автобуса. При этом установлено, что в момент гибели музыкант был совершенно трезв и не находился под действием каких-либо веществ.

Похороны Цоя должны были пройти 19 августа 1990 года на Богословском кладбище Санкт-Петербурга (тогда — Ленинграда). На ленинградском телевидении транслировалось видеообращение, в котором участники группы «Кино» обратились к поклонникам с просьбой не посещать предстоящие похороны. Несмотря на это, проститься с Цоем пришло около 30 тысяч человек.

В последний момент место похорон было изменено, чтобы позволить присутствовать на них только родным музыканта. 19 августа Цоя похоронили в закрытом гробу на Богословском кладбище.

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