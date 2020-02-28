Две зрительницы концерта в Рязани начались драться во время выступления Татьяны Булановой. В потасовку втянулись соседи по зрительному залу.
Драка случилась на концерте «Легенды 80-х и 90-х», куда Буланова приехала в качестве специального гостя. Потасовка началась одновременно с одной из песен,
По информации издания, дерущихся быстро разняли, поэтому конфликт между зрителями не помешал выступлению певицы.
Как писал NEWS.ru, пьяный житель деревни Ухорское под Рязанью облил бензином 17-летнего односельчанина и его мать. Против мужчины возбудили дело о покушении на убийство.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен