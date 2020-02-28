https://static.news.ru/photo/19273962-5a2e-11ea-a611-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Буланова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Две зрительницы концерта в Рязани начались драться во время выступления Татьяны Булановой. В потасовку втянулись соседи по зрительному залу.

Драка случилась на концерте «Легенды 80-х и 90-х», куда Буланова приехала в качестве специального гостя. Потасовка началась одновременно с одной из песен, передаёт РИА Новости.

По информации издания, дерущихся быстро разняли, поэтому конфликт между зрителями не помешал выступлению певицы.

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