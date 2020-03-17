https://static.news.ru/photo/e4b39f12-6825-11ea-8557-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Российский продюсер Максим Фадеев собирается представить новый проект «Глюкоза» и лишить певицу Наталью Ионову-Чистякову сценического псевдонима. Она продолжит выступать под своим настоящим именем.

По словам Фадеева, речь идёт о другом исполнителе, песни которого будут похожими на песни Ионовой-Чистяковой, сообщае т издание «Актуальные новости».

Фадеев напомнил, что также собирается провести ребрендинг группы SEREBRO. Он отметил, что у коллектива будет абсолютно новая концепция, и это будет «настоящим событием для отечественного шоу-бизнеса».

Ионова-Чистякова пока никак не комментирует информацию о лишении псевдонима. В Instagram певица представлена как Глюкоза. Сейчас под этим именем она продвигает свою новую песню «Танцевач».

Как писал NEWS.ru, Максим Фадеев объяснил, почему расторг контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA. По его словам, это было самое правильное решение в его жизни.