Фадеев разрешил зарубежной звезде перепеть хит «Мой мармеладный»

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Максим Фадеев

Российский продюсер Максим Фадеев разрешил зарубежной знаменитости исполнить кавер-версию хита «Мой мармеладный». В социальной сети Instagram композитор рассказал, что на протяжении длительного времени не мог передать права на трек иностранным исполнителям из-за санкций против РФ, однако одной звезде удалось договориться с его компанией. Фадеев не назвал имя артиста, который исполнит хит, он лишь отметил, что премьера состоится в ближайшее время.

Все же одному артисту удалось договориться с нами, представив убедительную версию кавера на трек «Мой мармеладный». Релиз состоится в течение месяца, — написал Фадеев.

По словам продюсера, его компания получила более сотни запросов из США, Германии, Великобритании, Китая и других стран после взлета популярности песни. Однако переговоры заканчивались, когда иностранцы понимали, что сотрудничать придется с российским юридическим лицом и им пришлось бы перечислять средства за использование авторских прав на счет в банки РФ.

Осенью 2023 года песня Кати Лель «Мой мармеладный», которая вышла в 2004 году, стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи надевают меховые шапки и шубы и танцуют под хит российской артистки.

При этом тиктокеры, пытаясь попасть в текст, не понимают значения слов «попробуй джага-джага» и просят перевод. Более того, песня заняла третье место в чарте Viral 50 в Spotify. В список попадают треки со всего мира, которые быстро набирают популярность в текущий момент. Исполнительница считает произошедшее чудом и «вселенской фантастикой».