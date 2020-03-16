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Врачи обнаружили у директора звукозаписывающей корпорации Universal Music Group Лючиана Грейнджа коронавирус. 13 марта она проинформировала о временном закрытии своей штаб-квартиры в городе Санта-Моника американского штата Калифорния после того, как у одного из работников выявили заболевание, вызванное COVID-19.

29 февраля Грейндж праздновал своё 60-летие в калифорнийском гольф-клубе «Мэдисон», куда были приглашены известные американские предприниматели, включая главу Apple Тима Кука, сообщает Variety. Отмечается, что представитель Apple отказался комментировать, есть...