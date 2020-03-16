Российский продюсер Максим Фадеев объяснил, почему расторг контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA. По его словам, это было самое правильное решение в его жизни.
Фадеев отметил, что компания прекратила существование, несмотря на миллиардный оборот,
Там не было течения уже. Это было болото, в котором квакали жабы, — сказал продюсер.
Как писал NEWS.ru, Фадеев представил новых артистов своего лейбла MALFA после перезапуска. Он показал в Instagram отрывок из клипа бой-бэнда INKI, который вдохновлён «трендами азиатских идол-групп».
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