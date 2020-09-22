Лазарев снова в топе: Евровидение составило список осенних песен

https://static.news.ru/photo/04fffdc2-fd7e-11ea-a60c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Евровидение опубликовало подборку лучших осенних композиций за всю историю песенного конкурса. В топ вошли две песни в исполнении российского певца Сергея Лазарева — You Are The Only One и Scream.

Все песни из топа связывает общая тема: прощание с летом и начало сезона дождей. В топ также вошли композиции Drip Drop певицы из Азербайджана Сафуры, Color of Your Life Михала Шпака из Польши, а также артистов из Кипра, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Македонии, Нидерландов и других.

Ранее российский музыкальный коллектив Little Big с видеоклипом на песню Uno стал абсолютным рекордсменом конкурса «Евровидение». Видеоклип Little Big на песню Uno, с которой артисты собирались поехать на Евровидение в 2020 году, побил рекорд конкурса и за четыре месяца набрал свыше 138 миллионов просмотров на YouTube, писал NEWS.ru.

Лазарев принимал участие в Евровидении дважды: в 2016 и 2019 годах. Оба раза он становился третьим, при том, что в 2016 году в зрительском голосовании он занял первое место, однако он получил недостаточно баллов от жюри. Конкурс в Швеции тогда выиграла певица Джамала с Украины с песней «1944».