https://static.news.ru/photo/b2657d82-69f1-11ea-a182-fa163e6e4271_660.jpg Фото: CHROMORANGE / franz perc/Global Look Press

Европейский вещательный союз (EBU) перенёс международный конкурс «Евровидение» для молодых музыкантов, который в 2020 году должен пройти в Загребе. Решение было принято после введения запрета на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.

Конкурс планировали провести 21 июня. О том, что его пришлось отложить, EBU сообщил в Twitter. Новая дата соревнования пока не называется.

Конкурсы для молодых музыкантов проводятся с 1982 года с периодичностью раз в два года.

Как ранее писал NEWS.ru, Евровидение-2020 официально отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах в мае.