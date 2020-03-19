Европейский вещательный союз (EBU) перенёс международный конкурс «Евровидение» для молодых музыкантов, который в 2020 году должен пройти в Загребе. Решение было принято после введения запрета на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса.
Конкурс планировали провести 21 июня. О том, что его пришлось отложить, EBU
Конкурсы для молодых музыкантов проводятся с 1982 года с периодичностью раз в два года.
Как ранее писал NEWS.ru, Евровидение-2020 официально отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах в мае.
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