Евровидение для хоров пройдёт в 2021 году

https://static.news.ru/photo/3279edf6-f4ed-11ea-9dc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 2021 году пройдёт хоровое Евровидение. Даты и место, когда состоится конкурс, пока неизвестны, однако в 2017-м и 2019 году мероприятие проводилось в конце июля – начале августа.

Об этом сообщается в Telegram-канале Евровидения.

В 2019 году конкурс проходил в шведском городе Гётеборге. Победу одержал хор из Дании.

Как стало известно, Евровидение в 2021 году пройдёт 18, 20 и 22 мая в Роттердаме. Состязание состоится на той же сцене, которая была отведена для мероприятия в 2020 году. Также сообщалось, что продюсеры международного песенного конкурса отменят запрет на предзаписанный бэк-вокал. Согласно прежним правилам, если в композиции участника был бэк-вокал, то во время выступления на сцене его исполнение вживую было обязательным. Ограничение решили снять, чтобы снизить количество членов делегации, расширить потенциал каждой заявки и снизить техническую нагрузку на вещателя.

Ранее NEWS.ru писал, что США собираются провести свою версию Евровидения в 2021 году. В конкурсе, получившем название American Song Contest, примут участие артисты, представляющие разные штаты. В американской версии так же, как в оригинальном конкурсе, после отборочных этапов пройдут полуфиналы, а завершится состязание «большим финалом».