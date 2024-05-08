«Этот конкурс о большой политике»: рэпер Серега раскритиковал «Евровидение» Рэпер Серега назвал «Евровидение» той самой дверью, куда заходить не следует

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сергей Пархоменко (Серега)

Международный песенный конкурс «Евровидение» — это та самая дверь, куда заходить не следует, заявил в беседе с NEWS.ru рэп-исполнитель Сергей Пархоменко (Серега). По его словам, этот конкурс уже давно «не о музыке, а о большой политике». Прежде, чем куда-то заходить, нужно тщательно взвешивать решения и навести об этом адресе «как минимум справки», считает он.

Мы недавно убедились, что есть такие двери, в которые лучше не заходить. И сегодня «Евровидение», я считаю, как раз и есть та самая дверь, куда заходить не следует. Потому что за этой дверью и порядочных россиян, и порядочных белорусов (артист из Белоруссии, живет в Минске. — NEWS.ru) ждет, скажем так, пестрая талантливая, но весьма сомнительная компания, — говорит музыкант.

Серега призвал организовать собственный конкурс и пригласить в него участников из «стран-носителей высокой древней культуры коллективного востока». Он подчеркнул, что запад — это закат и надо устремить свой взгляд на восток — в будущее.

Давайте организуем собственный конкурс, назовем, к примеру, «Ориентовидение». Пригласим туда участников из стран-носителей высокой древней культуры коллективного востока. Подумайте сами, Евразия у нас большая и талантливая. Почему мы смотрим на запад? Запад это закат. Надо смотреть на восток — в будущее, — подытожил он.

Российская певица Мария Чикова ранее заявила, что «Евровидение» стало похоже на «парад фриков». По ее мнению, шоу уже давно устарело, поскольку сейчас слушатели следят за музыкальными новинками в социальных сетях, где могут в любой момент послушать различных артистов со всего мира.