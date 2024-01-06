«Это не тот подход»: звезда 80-х Gazebo о записи музыки на айпадах Итальянский певец Gazebo заявил об отсутствии поэзии в современной музыке

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Пол Маццолини

Итальянский певец Пол Маццолини, известный как Gazebo, заявил Пятому каналу, что в современной музыке нет поэзии и искусства, как в 1980-х. По его словам, музыку перестали записывать в профессиональных студиях и с живыми инструментами, сегодня многие артисты используют для этого гаджеты.

Мы сначала писали песню на пианино или на гитаре. <...> А потом, когда это здорово звучало на пианино, мы шли в студию, включали компьютеры и создавали звук. В наши дни все наоборот. Современные дети берут айпад или что-то в этом роде и через две минуты у них уже есть песня. И это не тот подход, — сказал Gazebo.

По мнению певца, технологический прогресс не лучшим образом сказался на качестве музыкального продукта в наши дни. Маццолини считает, что песни перестали быть тем искусством, которым были наполнены раньше, хотя и обладают качественным звучанием.

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