«Всё тогда неплохо было»: композитор Паулс о работе во времена СССР

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс завил, что во времена СССР, когда он начал творческую карьеру и затем работал с известными исполнителями, «всё неплохо было», пишут argumenti.ru. Он вспомнил тех, с кем ему приходилось сотрудничать, в том числе Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева. Работа с ними, по его словам, принесла много пользы.

Паулс заявил, что он всё время старается создавать что-то новое, в том числе искать новых исполнителей. Он также вспомнил о начале своей карьеры и о тех людях, с кем происходило творческое взаимодействие. Композитор назвал такие имена, как Нора Бумбиере, Виктор Лапченок, Валентина Бутане.

Бесспорно и сотрудничество с великими русскими исполнителями, которые принесли мне много пользы, — Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, который поёт мои мелодии. Может, это покажется старомодным, но выходит, что всё тогда и неплохо было, — поделился своим мнением маэстро.

Летом прошлого года Паулс объявил об окончательном уходе со сцены. В качестве причины завершения музыкальной карьеры он назвал болезнь ног.

Тогда же он провёл концерт, после которого сообщил поклонникам, что воспринимает его как прощание со зрителями. Композитор добавил, что не собирается пользоваться доверием публики и «уходить со сцены» много раз, так как считает подобное поведение смешным.