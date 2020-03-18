Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал новость об отмене проведения международного песенного конкурса «Евровидения-2020». Состязание не состоится из-за пандемии коронавируса.
Эрнст заявил, что группу Little Big, которая должна была представить Россию на конкурсе, можно считать победителями,
Мы сожалеем от отмене «Евровидения». Для себя сочтём, что в 2020 году по результатам просмотров на официальном Ютуб-канале конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big, — сказал продюсер.
18 марта стало известно, что музыкальное состязание официально отменили. Оно должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах в мае.
Группа Little Big отказалась комментировать отмену конкурса. Об этом журналистам сообщила PR-менеджер коллектива Полина Храмова, писал NEWS.ru.
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