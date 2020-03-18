Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Сергей Лазарев отреагировал на новость, что песенный конкурс Евровидение в этом году не состоится в связи с пандемией коронавируса.

Я, честно говоря, в шоке, потому что до последнего надеялся, организаторы что-нибудь придумают, — сказал музыкант в stories Instagram. По его словам, организаторы могли снять шоу без зрителей. Для артиста,...