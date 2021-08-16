Эрмитаж отправил жалобу NFT-платформе на лидера Rammstein

Государственный музей Эрмитаж отправил жалобу NFT-платформе, допустившей «контрафактную» продажу NFT-токенов лидером немецкой рок-группы Rammstein, Тиллем Линдеманном. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале музея.

Государственный Эрмитаж направил уведомительное письмо платформе NFT Frame Art, которая допустила контрафактные NFT к продаже без надлежащей проверки наличия исключительных прав на произведение у продавца и тем самым подорвало доверие покупателей к блокчейн-платформам, — говорится в заявлении.

В мае солист Rammstein с разрешения Эрмитажа снял в музее клип на советскую песню «Любимый город». После этого музыкант выставил на продажу серию уникальных NFT-изображений, снятых во время подготовки клипа, хотя договор с музеем предусматривал использование кадров из музея исключительно в клипе Линдеманна.

Также представители Эрмитажа добавили, что фронтмен Rammstein незаконно использовал на NFT-платформе не только изображения интерьера и выставленных экспонатов, но и само название государственного учреждения, хотя этого не было предусмотрено в договоре. Стоимость одного токена музыкант оценил примерно в €100 тысяч. Сам Линдеманн пока никак не прокомментировал обвинения в свой адрес.

Ранее Александр Ревва снялся в клипе Линдеманна на трек Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»): он выступил в роли советского капитана милиции, устроившего Тиллю допрос с пристрастием.