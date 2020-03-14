https://static.news.ru/photo/eb57245e-65b1-11ea-8ee1-fa163e074e61_660.jpg Группа Little Big Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com

Клип российской группы Little Bigна песню Uno, с которой она собирается выступить на Евровидении если не помешает коронавирус, набрал более 10 млн просмотров. Об этом говорят данные видеохостинга YouTube.

В настоящий момент ролик посмотрели 10 003 319 раз и ещё 601 тысячу раз его лайканули. После публикации 13 марта ролик занял лидирующую позицию во вкладке «В тренде».

Ранее NEWS.ru сообщал, что петербургская группа Little Big представила песню Uno, которую собирается исполнить на конкурсе «Евровидение-2020», если его не отменят из-за коронавируса. Клип на данную песню был показан 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.