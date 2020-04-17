Эрика Баду создала компанию для показа концертов во время карантина

https://static.news.ru/photo/ddd22e8c-80c3-11ea-9d2f-fa163e074e61_660.jpg Эрика Баду Фото: Deros Anders/Aftonbladet/Tt/Global Look Press

Американская исполнительница Эрика Баду открыла свою компанию, которая занимается онлайн-трансляциями её концертов в период изоляции из-за пандемии коронавируса.

В отличие от других артистов, Баду не использует соцсети для бесплатных стримов её выступлений. Она открыла специальный раздел на своём сайте и продаёт билеты на свои концерты, сообщает Variety.

Билеты стоят совсем не дорого, однако каждая трансляция привлекает примерно сто тысяч зрителей. Проект получил название Quarantine Concert Series.

Я проводила в турах по восемь месяцев в году последние 22 года. Это то, как я зарабатываю на жизнь и поддерживает свою группу, своих техников и свою команду, — объяснила артистка своё решение проводить концерты онлайн за деньги.

Как писал NEWS.ru, Эрика Баду заявила, что планирует выпустить бренд духов. Они будут обладать ароматом её вагины.