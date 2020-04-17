Эрика Баду создала компанию для показа концертов во время карантина

Американская исполнительница Эрика Баду открыла свою компанию, которая занимается онлайн-трансляциями её концертов в период изоляции из-за пандемии коронавируса.
В отличие от других артистов, Баду не использует соцсети для бесплатных стримов её выступлений. Она открыла специальный раздел на своём сайте и продаёт билеты на свои концерты,
Билеты стоят совсем не дорого, однако каждая трансляция привлекает примерно сто тысяч зрителей. Проект получил название Quarantine Concert Series.
Я проводила в турах по восемь месяцев в году последние 22 года. Это то, как я зарабатываю на жизнь и поддерживает свою группу, своих техников и свою команду, — объяснила артистка своё решение проводить концерты онлайн за деньги.
Как писал NEWS.ru, Эрика Баду заявила, что планирует выпустить бренд духов. Они будут обладать ароматом её вагины.
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