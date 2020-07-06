Эмин объяснил причину отказа от онлайн-формата фестиваля «Жара»

https://static.news.ru/photo/75417816-bf82-11ea-87db-fa163e074e61_660.jpg Эмин Агаларов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основатель «Жары», певец и бизнесмен Эмин Агаларов рассказал, почему решил отказаться от онлайн-формата фестиваля.

В связи со сложностями, возникшими из-за пандемии коронавируса, провести фестиваль «Жара» так, как мы это запланировали, стало просто невозможно. Программа фестиваля пройдёт с тем же составом артистов, но в 2021 году.

Во время карантина, я принимал участие и смотрел онлайн-концерты. Это, конечно, интересный опыт и формат, но для артиста важна живая аудитория и эмоции. Эту атмосферу ничем не заменить, — считает Эмин.

Несмотря на то, что в России постепенно ослабляют ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, массовые мероприятия проводить пока что можно только в режиме трансляций.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 687 862 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.

«Жара» — это ежегодный международный музыкальный фестиваль. Он был основан в 2016 году российским и азербайджанским музыкантом и предпринимателем Эмином Агаларовым. Впервые фестиваль прошёл в 2016 году в Баку с 9 по 10 июля на курорте Sea Breeze Resort на берегу Каспийского моря. На мероприятие собираются более 150 артистов и более 12 тыс. зрителей.

Как писал NEWS.ru, ранее российский продюсер и композитор Игорь Крутой отменил международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.