Эмин Агаларов и рэпэр Bahh Tee продали свой лейбл за $25 млн

https://static.news.ru/photo/cfe328c6-8f0e-11eb-9cbe-96000091f725_660.jpg Фото: eminofficial/instagram.com

Певец Эмин Агаларов и рэпэр Bahh Tee (Бахтияр Алиев) продали лейбл Zhara Music за $25 млн, покупателем стала компания Warner Music Group.

Как сообщает портал «Актуальные новости», на базе Zhara Music новые владельцы создадут российское отделение легендарного лейбла Atlantic Records, клиентами которого в разное время были такие известные артисты как Рэй Чарльз, Led Zeppelin и Notorious B.I.G.

Аналитики считают, что цена, которую назначили Агаларов и Алиев, является слишком низкой, так как на Zhara Music числился целый ряд очень популярных в России артистов, среди которых Моргенштерн, дуэт HammAli&Navali, Slawa Marlow. Возможно, владельцы лейбла согласились на его продажу по заниженной стоимости из-за финансовых потерь бизнес-империи Агаларова, связанных с пандемией коронавируса. Сумма убытков может составлять порядка $4 млрд.

В конце января Эмин Агаларов обнародовал фотографию своей младшей дочери Афины. Впервые в кадре видно лицо девочки, писал NEWS.ru. Правда, разглядеть его можно лишь в зеркале, так как малышка изображена к камере спиной.