Элтон Джон вновь оказался в инвалидной коляске

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Британский певец, пианист и композитор, радиоведущий Элтон Джон

Знаменитый певец Элтон Джон снова оказался прикованным к инвалидному креслу. Снимки обнародовало издание Daily Mail накануне его выступления на платиновом юбилее королевы. В таком состоянии британца заметили в аэропорту Лейпцига. Сам Элтон никак не прокомментировал своё состояние.

Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что 75-летний певец был одет в свой привычный спортивный костюм, а внешне выглядел очень усталым. Но всё это меркнет на фоне инвалидного кресла, в котором он оказался уже не первый раз.

В 2019 году он также не мог нормально передвигаться в связи с полученным растяжением связок лодыжки.

Помимо этого, в 2017 году врачи вынесли Элтону Джону неутешительный приговор — у него обнаружили рак простаты. Несмотря на это, он не стал отменять свои гастроли и продолжил выступать.

Я не был так сильно потрясен, услышав слово «рак», как мог бы быть. Рак простаты это, конечно, не шутки, но встречается он довольно часто. Его обнаружили на ранней стадии, к тому же природа наделила меня крепким здоровьем — я быстро поправляюсь после болезни, — рассказывал певец.

2 июня Элтон Джон должен выступить на концерте по случаю юбилея Елизаветы II. Королеву поздравят музыкальные коллективы Queen, Duran Duran, а также исполнители Адам Ламберт, Алиша Киз и Андреа Бочелли.