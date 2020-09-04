Элтон Джон рассказал о посмертном послании Фредди Меркьюри

https://static.news.ru/photo/3659c602-ef7b-11ea-b9ec-fa163e074e61_660.jpg Фредди Меркьюри Фото: Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский поп-исполнитель Элтон Джон в честь 74-летия британской рок-легенды Фредди Меркьюри рассказал историю о посмертном послании солиста группы Queen.

Меркьюри скончался от СПИДа 24 ноября 1991 года, однако последние свои дни он посвятил тому, что подготовил близким друзьям рождественские подарки, которые были доставлены адресатам спустя месяц, пишет британское издание Mirror.

Близкий друг Фредди Элтон Джон рассказал, что получил от него картину любимого художника и душераздирающую записку.

Я хандрил, когда у моей двери появился один из моих друзей и протянул мне что-то, завёрнутое в наволочку. Я открыл посылку, внутри была картина одного из моих любимых художников, британца Генри Скотта Тьюка. И на лицевой стороне была прикреплена записка от Фредди, — сказал он.

В записке был надпись: «Дорогая Шэрон, я думаю, тебе она понравится. С любовью, Мелина». Элтон Джон пояснил, что Шэрон и Мелина были прозвищами, которые они дали друг другу.

Я был сломлен, в свои 44 года я рыдал как ребёнок, — поделился поп-исполнитель.

5 сентября солисту группы Queen Фредди Меркьюри должно было исполниться 74 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американская актриса Кейт Бекинсейл воссоздала клип группы Queen на песню I Want To Break Free 1984 года.