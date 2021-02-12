Экс-участница «Голоса» поприветствовала Крида в жюри

https://static.news.ru/photo/724271f0-6d43-11eb-ba20-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рагда Ханиева, которая приняла участие в шоу «Голос.Дети» и «Голос», поприветствовала решение Первого канала включить в состав детского конкурса Егора Крида.

Уверена, Егор Крид будет отличным наставником, будет вносить некий креатив и новую жизнь в проект. Такой выбор наставника говорит о том, что мы двигаемся дальше. Лично я очень обрадовалась, когда услышала его имя в списке наставников, — сказала Ханиева порталу Sobesednik.ru.

Кроме того, Ханиева напомнила, что её наставником в «Голосе» был Сергей Шнуров, который не стесняется материться и в песнях, и на публике, однако это не помешало профессиональному общению.

Ранее NEWS.ru писал, что в соцсетях раскритиковали Крида за фотографию с неприличным жестом, которую он опубликовал со съёмок нового сезона шоу «Голос.Дети».