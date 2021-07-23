Егор Крид лидирует в музыкальных чартах: кому пришлось подвинуться

Несколько недель чарты альбомов и треков российской социальной сети «ВКонтакте» практически не менялись. Однако 23 июля всё перевернулось: лидеров подвинул Егор Крид с альбомом и одноимённым треком «PUSSY BOY». NEWS.ru на основе обзоров социальной сети «ВКонтакте» рассказывает, как изменился топ-5 чартов и кому пришлось уступить исполнителю.

Чарт альбомов

Итак, первое почётное место занял Крид. Он выпустил первый рэп-альбом неделю назад и уже покорил российских меломанов. На пластинку попали 10 треков, в том числе ранее вышедшие «Телефон» и «Автомат» с Гуфом на фите, а также сингл «Здравствуйте», записанный вместе с OG Buda. В его создании приняли участие Mayot, Blago White и Soda Luv.

Кто бы мог подумать, что Егор Булаткин, вышедший из-под крыла лейбла Black Star, справится один и будет занимать первые места чартов. На новом альбоме в «ВК» на момент написания материала было более 24,7 млн прослушиваний. И это всего за неделю.

Долгое время первые два места чарта занимал скандальный рэпер Моргенштерн. На первой строчке был альбом «Million Dollar: Business», на второй — «Million Dollar: Happiness». Оба релиза вышли почти подряд. Сейчас экс-лидер ушёл на третье место — почти 62,5 млн прослушиваний в «ВК».

На втором месте расположились музыканты MiyaGi & Andy Panda с пластинкой «Yamakasi». Хип-хоп дуэт из Владикавказа давно находится в топ-5 чарта альбомов, однако в нашем обзоре — впервые. Коллектив состоит из двух человек, известных под сценическими псевдонимами MiyaGi — Азамат Кудзаев и Andy Panda — Сослан Бурнацев.

Альбом изначально был связан с благотворительным туром Arnella’s Tour по нескольким городам Европы. Его цель — собрать деньги на лечение тяжелобольной Арнеллы Персаевой. Благородным целям музыкантов помешала пандемия коронавируса — тур пришлось приостановить. Несмотря на это, дуэт не отчаялся и запустил акцию #YAMAKASICHALLENGE, чтобы собрать 50 млн рублей на лечение. Цель была выполнена, а 17 июля Кудзаев и Бурнацев выпустили альбом, в который вошли девять треков. Сейчас на нём более 45,4 млн прослушиваний.

На четвёртом месте находится сольный альбом MiyaGi под названием «Buster Keaton». В него вошли 12 треков, которые были прослушаны в соцсети 21 млн раз. Для 30-летнего рэпера это был дебютный альбом. Работа, названная в честь американского комика, сильно отличается от совместных с Andy Panda треков — здесь нет танцевальных мотивов, зато есть грусть и откровенность музыканта.

Пятёрку лидеров замыкают GAYAZOV$ BROTHER$, которые уже второй сезон гремят на танцполах страны. Тимур и Ильяс Гаязовы — музыканты, активно продвигающиеся на российской сцене. Премьера альбома «Пошла жара» состоялась 17 июня. Ранее NEWS.ru рассказывал об исполнителях в одном из музыкальных обзоров. Сейчас у них 3 млн прослушиваний в «ВК».

Пятую строчку чарта треков занимает хит румынской певицы Minelli «Rampampam». Песня хоть и не сразу, но добралась до первых строчек песенных чартов и стала вирусной, а официальный клип на эту композицию набрал миллионы просмотров. Трек не обошёл вниманием и российский дуэт Filatov & Karas, который моментально соорудил ремикс. Но до идеала «Rampampam» довёл музыкант Kean Dysso.

На четвёртом месте — короли любовной рэп-лирики HammAli & Navai. Трек «Птичка» стал одним из самых успешных русскоязычных релизов этой весны, за пару дней выбив всех конкурентов с первых строк популярных чартов. Примечательно, что в марте солисты группы объявили о распаде коллектива и начале сольного творчества. Однако, судя по всему, это было сделано для привлечения внимания — летом 2021 года рэперы вернулись к совместной работе.

Бронзу топа чарта треков занимает композиция «Дорогу молодым». Автор — подросток по имени Гор Галстян, выступающий под псевдонимом Goro. Довести трек до ума мальчику помог продюсер и битмейкер Karimbeatz. За первые сутки появления песни в «ВК» трек уже попал на 31-е место чарта. С каждым днём он двигался всё выше, и сегодня песня закрывает тройку лидеров.

Второе место занимает ещё один молодой исполнитель — рэпер Дмитрий Панов, известный как 10AGE. За псевдонимом 10AGE прячется петербуржец Дима Панов, родившийся 21 января 1998 года и предпочитающий не раскрывать о себе подробности. Его трек «Пушка» вышел в июне и плотно держится в топ-5 чарта.

С чего начали, тем и закончим — первое место чарта занимает трек «PUSSY BOY» с одноимённого альбома Крида. Исполнитель рассказывал, что он фанат рэпера Платины, известного по совместным работам с Obladaet, Feduk, lil krystalll и OG Buda.

Я фанат Платины. А он неоднократно говорил это в своих треках. «Она говорит — я пуссибой, // Ламбо едет быстро, ты постой». И он в принципе объяснил русскому рэпу, что это значит, — рассказал Крид.

Когда он расстался с девушкой, то начал выкладывать грустные сторис в соцсетях, и ему написал Сода: «Хватит грустить, пуссибойчик, всё будет хорошо». Так и появилось название этого альбома. Крид признаёт, что вложил в название значение «парень, который плачет из-за девочки».