Англо-французская актриса и исполнительница Джейн Биркин приедет в Москву с концертом.
О визите артистки сообщила пресс-служба организатора гастролей, компания Moscow Show,
14 апреля 2020 в рамках масштабного турне Джейн Биркин с единственным концертом выступит в Московском международном Доме музыки, — говорится в сообщении.
Джейн Биркин снялась в более 80 фильмах, выпустила 13 студийных и 6 концертных альбомов. Её музыкальная карьера началась в 1969 году.
Как писал NEWS.ru, американская группа Megadeth дала первое выступление после того, как фронтмен Дэйв Мастейн прошёл лечение от рака. Концерт прошёл 20 января в городе Хельсинки, где коллектив исполнил 11 песен.
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