https://static.news.ru/photo/5df634c4-3dfc-11ea-83cf-fa163e074e61_660.jpg Джейн Биркин Фото: Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Англо-французская актриса и исполнительница Джейн Биркин приедет в Москву с концертом.

О визите артистки сообщила пресс-служба организатора гастролей, компания Moscow Show, передаёт ТАСС.

14 апреля 2020 в рамках масштабного турне Джейн Биркин с единственным концертом выступит в Московском международном Доме музыки, — говорится в сообщении.

Джейн Биркин снялась в более 80 фильмах, выпустила 13 студийных и 6 концертных альбомов. Её музыкальная карьера началась в 1969 году.

Как писал NEWS.ru, американская группа Megadeth дала первое выступление после того, как фронтмен Дэйв Мастейн прошёл лечение от рака. Концерт прошёл 20 января в городе Хельсинки, где коллектив исполнил 11 песен.