Джазовый музыкант Ли Кониц умер от коронавируса

Фото: Nancy Kaszerman/Global Look Press

Музыкальный фестиваль Coachella, который традиционно проходит в городе Индио штата Калифорния в апреле, опубликовал редкую запись выступления американской группы The White Stripes.

Ролик, опубликованный в Twitter, является отрывком из документального фильма, рассказывающего о мероприятии. Коллектив дал выступление в 2003 году. На видео The White Stripes играют песню Dead Leaves and the Dirty...