Джазовый музыкант Ли Кониц умер от коронавируса

Американский джазмен и саксофонист Ли Кониц умер от коронавируса. Ему было 92 года.
Смерть артиста подтвердил его сын, Джош Кониц,
Музыкант родился в 1927 году в Чикаго. Он сотрудничал с множеством известных артистов, среди которых Майлз Дэвис, Билл Эванс, Макс Роуч, Дэйв Брубек и Чарльз Мингус. Кониц участвовал в сессиях, которые позже были записаны как альбом Майлза Дэвиса Birth of the Cool.
Как писал NEWS.ru, американская группа Real Estate выпустила приложение дополненной реальности, с помощью которого поклонники коллектива могут посмотреть их выступления, находясь дома в изоляции во время пандемии коронавируса.
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