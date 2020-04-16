Джазовый музыкант Ли Кониц умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d7cb0b5a-7fb8-11ea-a1f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nancy Kaszerman/Global Look Press

Американский джазмен и саксофонист Ли Кониц умер от коронавируса. Ему было 92 года.

Смерть артиста подтвердил его сын, Джош Кониц, передаёт NPR. Исполнитель скончался в нью-йоркском госпитале Ленокс-Хилл, где находился с пневмонией, вызванной COVID-19.

Музыкант родился в 1927 году в Чикаго. Он сотрудничал с множеством известных артистов, среди которых Майлз Дэвис, Билл Эванс, Макс Роуч, Дэйв Брубек и Чарльз Мингус. Кониц участвовал в сессиях, которые позже были записаны как альбом Майлза Дэвиса Birth of the Cool.

Как писал NEWS.ru, американская группа Real Estate выпустила приложение дополненной реальности, с помощью которого поклонники коллектива могут посмотреть их выступления, находясь дома в изоляции во время пандемии коронавируса.