Джазовый фестиваль во Франции отменили из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/5188ea14-7e58-11ea-a3e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.jazzavienne.com

Джазовый фестиваль Jazz à Vienne, ежегодно проходящий во французском Вьене, отменили из-за коронавируса. Мероприятие должно было пройти в 40-й раз в период с 25 июня по 11 июля.

Решение о переносе фестиваля на лето 2021 года было принято после того, как власти республики запретили до середины июля проведение крупных мероприятий, сказано в пресс-релизе.

Из-за запрета организатором пришлось отменить театральный фестиваль в Авиньоне. Он должен был пройти в 74-й раз, писал NEWS.ru.