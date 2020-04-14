Джазовый фестиваль во Франции отменили из-за коронавируса

Джазовый фестиваль Jazz à Vienne, ежегодно проходящий во французском Вьене, отменили из-за коронавируса. Мероприятие должно было пройти в 40-й раз в период с 25 июня по 11 июля.
Решение о переносе фестиваля на лето 2021 года было принято после того, как власти республики запретили до середины июля проведение крупных мероприятий,
Из-за запрета организатором пришлось отменить театральный фестиваль в Авиньоне. Он должен был пройти в 74-й раз, писал NEWS.ru.
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